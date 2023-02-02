Есть машины: АвтоВАЗ опроверг отсутствие у дилеров LADA Vesta
Для старта продаж автомобилей второго поколения потребуется несколько месяцев, сказал НСН пресс-секретарь АвтоВАЗа Сергей Ильинский.
В России работают триста дилерских центров, потому автомобили LADA Vesta могут быть в наличии, заявил пресс-секретарь АвтоВАЗа Сергей Ильинский в беседе с НСН.
Ранее СМИ сообщили, что автомобили Lada Vesta закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле. Ильинский считает, что информация не соответствует действительности.
«Мы перестали выпускать автомобили первого поколения – речь идет о них. Это логично, что они заканчиваются, но у нас 300 дилеров, потому где-то машины могут быть в сети», - сказал Ильинский.
Собеседник НСН отметил, что выпуск Lada Vesta второго поколения начнется в марте.
«Выпуск второго поколения начнется в начале весны. О цене говорить преждевременно. Цены ставим по рынку, основным конкурентам. Для старта продаж потребуется еще несколько месяцев. Дату продаж объявим», - пояснил Ильинский.
Пресс-секретарь АвтоВАЗа также отметил, что предприятию удалось частично импортозаместить часть деталей.
«Частично наладили выпуск необходимых комплектующих. Больше двухсот деталей локализовали в прошлом году, в том числе и для Lada Vesta нового поколения», - отметил Ильинский.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил НСН, что стартовавший проект по выпуску седанов Kaiyi частично зайдет на поле LADA Vesta, других конкурентов в ценовом сегменте от одного до двух миллионов рублей нет.
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