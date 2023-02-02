Есть машины: АвтоВАЗ опроверг отсутствие у дилеров LADA Vesta

Ранее СМИ сообщили, что автомобили Lada Vesta закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле. Ильинский считает, что информация не соответствует действительности.

«Мы перестали выпускать автомобили первого поколения – речь идет о них. Это логично, что они заканчиваются, но у нас 300 дилеров, потому где-то машины могут быть в сети», - сказал Ильинский.

Собеседник НСН отметил, что выпуск Lada Vesta второго поколения начнется в марте.

«Выпуск второго поколения начнется в начале весны. О цене говорить преждевременно. Цены ставим по рынку, основным конкурентам. Для старта продаж потребуется еще несколько месяцев. Дату продаж объявим», - пояснил Ильинский.