«На 300 лет хватит»: Что происходит с нефтедобычей в России
В России ежегодно консервируются тысячи нефтяных скважин, но тут же появляются тысячи новых, заявил аналитик Рустам Танкаев в эфире НСН.
В России полное воспроизводство и увеличение запасов нефти, её хватит минимум лет на 300. Об этом заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в интервью НСН.
Накануне вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка заявил, что из-за снижения запасов нефти в регионе приостановили ее добычу. По его словам, добыча на месторождении в Северном районе региона существенно снижается. Танкаев заявил, что это обычный процесс.
«Месторождения нефти в России частично истощаются, при этом открываются новые. В среднем в год добывается нефти меньше, чем открывается новых запасов. То есть, у нас полное воспроизводство запасов и их увеличение. Новосибирская область – маленький нефтедобывающий регион. Особенных там запасов нет. В целом по России ежегодно консервируются тысячи скважин, так как часть скважин становятся водоносными. Новые скважины тоже появляются тысячами ежегодно. Какие-то эксперты, не разбирающиеся в нефти совершенно, заявляют, что у нас нефти осталось на 50 лет. Да мы сами не знаем, на сколько нам хватит нефти. Не меньше, чем на 300 лет точно», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, в настоящий момент Россия успешно адаптируется к введенным санкциям, налаживая свое производство техники для нефтедобычи, а также осваивает новые рынки сбыта.
«Мы сейчас меняем рынки сбыта. Происходят кардинальные изменения на миром рынке энергетики. Как известно, раньше главным рынком сбыта была Европа, сейчас – юго-восточная Азия. Технологии добычи используются в основном самые простые, но в мире разработано более 400 видов новых технологий. Какие-то из них позволяют извлечь 100% нефти, но этого никто не делает, так как это очень дорого. Добывается столько нефти, сколько экономически выгодно. Никто не будет работать себе в убыток, поэтому и используются более простые технологии. Все эти технологии были разработаны еще в Советском Союзе. В 90-х годах мы перестали производить некоторую технику для реализации добычи нефти, поэтому мы какое-то время работали на покупной технике. Сейчас на покупной технике мы работать не можем из-за санкций, благодаря чему у нас восстановилось производство своей техники», - резюмировал Танкаев.
Ранее СМИ со ссылкой на президента нефтегазовой компании Petronas (Малайзия) Аднана Зайнала Абидина сообщило, что прогнозировать стоимость нефти и газа до конца 2023 года очень сложно из-за продолжения конфликта вокруг Украины. По его словам, пока продолжаются боевые действия, произойти может все что угодно, сообщает «Радиоточка НСН».
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