«На 300 лет хватит»: Что происходит с нефтедобычей в России

По его словам, в настоящий момент Россия успешно адаптируется к введенным санкциям, налаживая свое производство техники для нефтедобычи, а также осваивает новые рынки сбыта.



«Мы сейчас меняем рынки сбыта. Происходят кардинальные изменения на миром рынке энергетики. Как известно, раньше главным рынком сбыта была Европа, сейчас – юго-восточная Азия. Технологии добычи используются в основном самые простые, но в мире разработано более 400 видов новых технологий. Какие-то из них позволяют извлечь 100% нефти, но этого никто не делает, так как это очень дорого. Добывается столько нефти, сколько экономически выгодно. Никто не будет работать себе в убыток, поэтому и используются более простые технологии. Все эти технологии были разработаны еще в Советском Союзе. В 90-х годах мы перестали производить некоторую технику для реализации добычи нефти, поэтому мы какое-то время работали на покупной технике. Сейчас на покупной технике мы работать не можем из-за санкций, благодаря чему у нас восстановилось производство своей техники», - резюмировал Танкаев.

Ранее СМИ со ссылкой на президента нефтегазовой компании Petronas (Малайзия) Аднана Зайнала Абидина сообщило, что прогнозировать стоимость нефти и газа до конца 2023 года очень сложно из-за продолжения конфликта вокруг Украины. По его словам, пока продолжаются боевые действия, произойти может все что угодно, сообщает «Радиоточка НСН».

