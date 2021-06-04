«Рассмеются в лицо!» Экономист поспорил с Дерипаской о помощи россиянам
Денис Ракша в беседе с НСН заявил, что российский рынок дает только одно преимущество инвесторам - дешевый труд.
В России настали хорошие времена, и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам. С таким заявлением на полях ПМЭФ выступил миллиардер Олег Дерипаска. Он отметил, что благодаря президенту в стране сложились «достаточно предсказуемые условия» для инвестиций. Дерипаска ожидает увеличения вложений иностранного капитала в российскую экономику к осени.
Экономист Денис Ракша в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что очень удивлен словам бизнесмена, и его оптимизма ни он сам, ни его коллеги не разделяют.
«На Дерипаску повлияла нездоровая атмосфера ПМЭФ. Наверное, он имел в виду, что сейчас благоприятное время для IPO не только в России, но и всего мира. Много свободных денег, и если сейчас компании российских миллиардеров начнут выходить на IPO и привлекать инвестиции, то это позволит создавать новые рабочие места. Но в целом форум, подобный ПМЭФ, где выступает президент, задает некий тон странным заявлениям. Скажите сейчас кому-нибудь из экономистов, что сейчас благоприятное время для инвестиций, они вам рассмеются в лицо», - выразил свое недоумение специалист.
Сам же Дерипаска считает, что сейчас важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали «когда-то Япония, Китай, Катар, Корея». Однако собеседник НСН во главу угла поставил не потенциальное удивление зарубежных инвесторов, а понимание, что будет с рынком сбыта продукции.
«Проблема с иностранными инвестициями заключается в том, что никто не понимает, что будет с рынком. По идее компании должны либо построить, либо модернизировать производство, чтобы выпускать больше продукции. Но никто не понимает, что будет с этой продукцией, какой на нее будет спрос. Исключение составляют только понятные производства, например, производство электромобилей. Но с другой стороны, понятно, что рынка сбыта в России еще долго не будет. И Дерипаска мог иметь в виду единственное преимущество российского рынка по отношению к другим рынкам – это цена труда. Из-за ослабления рубля и из-за того, что наши работодатели, включая Дерипаску, не слишком активно повышают зарплату своим работникам, цена труда становится все ниже и ниже в долларовом выражении. И кроме дешевого труда никаких преимуществ российский рынок инвесторам, на мой взгляд, не дает»,- резюмировал Денис Ракша.
Ранее о восстановлении российской экономики после коронавирусного кризиса заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства считает, что России удается преодолевать сложности, с которым в последний год столкнулся весь мир.
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