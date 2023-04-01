МВФ выделит Аргентине $5,4 млрд
Международный валютный фонд одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере $5,4 млрд. Об этом говорится в сообщении организации.
Отмечается, что латиноамериканская страна получит средства в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Аргентине «немедленно» выделят $5,4 млрд, в том числе $4 млрд в виде специальных прав заимствования.
«В результате ... общий объем выплат по соглашению составит около 28,9 миллиарда долларов США», — подчеркнули в МВФ.
В 2021 году фонд принял решение выделить Аргентине кредит в размере $44 млрд для помощи в сокращении дефицита бюджета на фоне инфляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru