Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер

Пенсионер из Омска полгода доказывал, что жив. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости.

По словам 62-летнего мужчины, о своей «смерти» он узнал летом 2025 года, когда был закрыт его аккаунт на «Госуслугах». Банки, заблокировавшие его карты, а также различные бюджетные и государственные учреждения, сообщили, что он считается умершим.

Выяснилось, что причиной сложившейся ситуации стала ошибка, допущенная медиками, которые внесли данные мужчины в свидетельство о смерти скончавшегося пациента.

«Прокуратура... направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения пенсионера его в живых... и компенсации морального вреда в общей сумме 40 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

