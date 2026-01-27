Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер
Пенсионер из Омска полгода доказывал, что жив. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости.
По словам 62-летнего мужчины, о своей «смерти» он узнал летом 2025 года, когда был закрыт его аккаунт на «Госуслугах». Банки, заблокировавшие его карты, а также различные бюджетные и государственные учреждения, сообщили, что он считается умершим.
Выяснилось, что причиной сложившейся ситуации стала ошибка, допущенная медиками, которые внесли данные мужчины в свидетельство о смерти скончавшегося пациента.
«Прокуратура... направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения пенсионера его в живых... и компенсации морального вреда в общей сумме 40 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
Ранее в Соцфонде РФ рассказали, что все пенсионеры в России автоматически получают электронное удостоверение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
