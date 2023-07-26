МВФ: ВВП России за 2023 год вырастит до 1,5%

Показатель увеличился до 1,5 - на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельскими прогнозами. В организации считают, что это отражает объективные данные по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодие.

МВФ такой рост объясняет крупным денежно-кредитном стимулированием. При этом прогноз по экономике РФ на 2024 год специалисты оставили без изменений с апрельскими данными - 1,3%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что позитивная экономическая динамика является залогом «устойчивости государственных финансов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

