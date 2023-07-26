МВФ: ВВП России за 2023 год вырастит до 1,5%
Международный валютный фонд скорректировал в большую сторону прогноз по росту ВВП в этом году, сообщают «Известия».
Показатель увеличился до 1,5 - на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельскими прогнозами. В организации считают, что это отражает объективные данные по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодие.
МВФ такой рост объясняет крупным денежно-кредитном стимулированием. При этом прогноз по экономике РФ на 2024 год специалисты оставили без изменений с апрельскими данными - 1,3%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что позитивная экономическая динамика является залогом «устойчивости государственных финансов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВФ: ВВП России за 2023 год вырастит до 1,5%
- «Киви банк» ограничил снятие наличных
- СМИ: марихуану на Украине будут выращивать со штрих-кодом
- Задержан сбивший двух девочек под Калининградом водитель
- RuStore заявил, что открыт для иностранных разработчиков
- СМИ: официальные лица в США разочаровались ранением Рида на Украине
- Раскрыта программа участия Путина в саммите БРИКС
- СМИ: Викторию Боню потребовали проверить на пропаганду наркотиков
- В Белоруссии заявили, что республика присоединится к БРИКС в 2024 году
- В Госдуме обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru