Силуанов: Дефицит бюджета по итогам года составит до 2,5% ВВП
Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП, считает министр финансов Антон Силуанов. Об этом глава Минфина заявил в интервью aif.ru.
«Размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2%-2,5% ВВП», — подчеркнул Силуанов, добавив, что более точные данные появятся во втором полугодии.
При этом министр отметил, что у страны достаточно ресурсов для выполнения плановых и дополнительных расходов бюджета, возникающих в течение года. По словам Силуанова, в бюджет РФ стали лучше поступать ненефтегазовые доходы: они превышают уровень 2022 года почти на 18%, отмечает телеканал «360».
«НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц — все основные доходные источники в плюсе», — добавил глава Минфина.
Ранее Счетная палата сообщила, что дефицит бюджета в первом квартале текущего года составил 2,402 трлн рублей, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru