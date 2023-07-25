Силуанов: Дефицит бюджета по итогам года составит до 2,5% ВВП

«Размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2%-2,5% ВВП», — подчеркнул Силуанов, добавив, что более точные данные появятся во втором полугодии.

При этом министр отметил, что у страны достаточно ресурсов для выполнения плановых и дополнительных расходов бюджета, возникающих в течение года. По словам Силуанова, в бюджет РФ стали лучше поступать ненефтегазовые доходы: они превышают уровень 2022 года почти на 18%, отмечает телеканал «360».

«НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц — все основные доходные источники в плюсе», — добавил глава Минфина.

Ранее Счетная палата сообщила, что дефицит бюджета в первом квартале текущего года составил 2,402 трлн рублей, напоминает Ura.ru.

