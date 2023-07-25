Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета

На совещании по экономисческим вопросам он рассказал, что во втором квартале 2023 года сократился дефицит федерального бюджета.

«Он составил...510 млрд рублей, а в целом за январь-июнь – 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год», - указал российский лидер, напомнив, что при составлении бюджета прогноз по дефициту составлял 2% ВВП.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что размер дефицита выходит на уровни, которые «закладывали в план», и по итогам 2023 года он составит 2%-2,5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

