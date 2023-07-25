Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета
Президент РФ Владимир Путин заявил, что позитивная экономическая динамика является залогом «устойчивости государственных финансов», сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании по экономисческим вопросам он рассказал, что во втором квартале 2023 года сократился дефицит федерального бюджета.
«Он составил...510 млрд рублей, а в целом за январь-июнь – 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год», - указал российский лидер, напомнив, что при составлении бюджета прогноз по дефициту составлял 2% ВВП.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что размер дефицита выходит на уровни, которые «закладывали в план», и по итогам 2023 года он составит 2%-2,5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru