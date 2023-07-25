Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позитивная экономическая динамика является залогом «устойчивости государственных финансов», сообщает пресс-служба Кремля.

Силуанов: Дефицит бюджета России по итогу 2023 года может отклониться от плана

На совещании по экономисческим вопросам он рассказал, что во втором квартале 2023 года сократился дефицит федерального бюджета.

«Он составил...510 млрд рублей, а в целом за январь-июнь – 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год», - указал российский лидер, напомнив, что при составлении бюджета прогноз по дефициту составлял 2% ВВП.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что размер дефицита выходит на уровни, которые «закладывали в план», и по итогам 2023 года он составит 2%-2,5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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