МВФ: вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%

Вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает агентство «Прайм».

«По нашим оценкам, в третьем квартале две трети мира будет испытывать сокращение экономики два и более квартала подряд», — отметила Георгиева.

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По её словам, вероятность мировой рецессии в МВФ рассматривают, как значительную.

Однако сохраняется и возможность её избежать, добавила глава МВФ.

Ранее главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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