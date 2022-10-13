МВФ: вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%

Вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает агентство «Прайм».

«По нашим оценкам, в третьем квартале две трети мира будет испытывать сокращение экономики два и более квартала подряд», — отметила Георгиева.