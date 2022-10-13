МВФ: вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%
Вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает агентство «Прайм».
«По нашим оценкам, в третьем квартале две трети мира будет испытывать сокращение экономики два и более квартала подряд», — отметила Георгиева.
По её словам, вероятность мировой рецессии в МВФ рассматривают, как значительную.
Однако сохраняется и возможность её избежать, добавила глава МВФ.
Ранее главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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