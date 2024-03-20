МВФ предоставит Пакистану транш в $1,1 млрд

Школьников в Белгородской области досрочно отправили на каникулы Бюджет в 2024 году получил 36 млрд руб. «безвозмездных поступлений» от негосударственных организаций Эксперт заявил, что предпосылок к отключению американских смартфонов в России нет Подросткам запретят открывать счета в банках без согласия родителей Финляндию в седьмой раз подряд признали самой счастливой страной в мире