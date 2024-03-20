МВФ предоставит Пакистану транш в $1,1 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) согласился предоставить Пакистану транш на $1,1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы делегации МВФ Натана Портера.

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Отмечается, что делегация организации достигла соглашения на уровне персонала с властями республики о втором, окончательном обзоре программы стабилизации страны на $3 млрд.

«После утверждения соглашения Исполнительным советом... Пакистану будет предоставлен последний предусмотренный программой транш в размере $1,1 млрд», — указано в заявлении.

По данным МВФ, экономическое и финансовое положение Пакистана улучшилось после первого обзора за счет разумного управления политикой и возобновления финансирования от партнеров. В будущем республике необходимы постоянные усилия для «преодоления уязвимости экономики на фоне повышенных потребностей» во внешнем и внутреннем поступлении средств.

Ранее МВФ договорился о выделении Украине нового транша помощи на $880 млн, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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