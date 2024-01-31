МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2024 году. Согласно обновленным данным организации, ВВП России вырастет на 2,6%, что на 1,5 процентных пункта выше октябрьского прогноза МВФ. Осенью фонд прогнозировал, что российская экономика вырастет лишь на 1,1%.
По данным МВФ, рост экономики России по итогам 2023 года составил 3%.
Единственным фактором, способным сдержать рост российской экономики могут стать низкие цены на нефть. Однако даже его влияние будет крайне ограниченным, заявил главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша в ходе брифинга.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что экономика России по паритету покупательной способности обогнала Германию и стала первой в Европе. По его словам, российская экономика устойчиво функционирует, в частности, впервые в ее структуре «рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru