МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира
Международный валютный фонд (МВФ) назвал Россию в новом докладе о динамике ВВП стран четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности.
В докладе отмечается, что Россия по этому показателю уступила США, Китаю и Индии, при этом четвертое место Россия сохранит за собой, по мнению экспертов, по меньшей мере до 2029 года.
Кроме того, отметили аналитики МВФ, ВВП России увеличится на 3,6% по итогам 2024 года.
Ранее Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП России с 2,9% до 3,2% в текущем году и с 1,4% до 1,6% в 2025 году по сравнению с июньским докладом Global Economic Prospects.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru