МВФ направит $1,3 млрд Украине

Средства направят на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платежного баланса» Украины. Кроме того, в МВФ ожидают, что финансирование сыграет стимулирующую роль «для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров» страны.

По прогнозам фонда, ВВП Украины сократится в 2022 году на 35%.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что обратится к МВФ за дополнительной экстренной помощью в сумме около $1,3 млрд.

