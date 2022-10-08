МВФ направит $1,3 млрд Украине
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине $1,3 млрд в рамках инструмента для ускоренного финансирования. Об этом говорится в заявлении организации.
Средства направят на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платежного баланса» Украины. Кроме того, в МВФ ожидают, что финансирование сыграет стимулирующую роль «для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров» страны.
По прогнозам фонда, ВВП Украины сократится в 2022 году на 35%.
Ранее Нацбанк Украины сообщил, что обратится к МВФ за дополнительной экстренной помощью в сумме около $1,3 млрд.
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