МВФ направит $1,3 млрд Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине $1,3 млрд в рамках инструмента для ускоренного финансирования. Об этом говорится в заявлении организации.

В МВФ создали счет для прямой помощи доноров Украине

Средства направят на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платежного баланса» Украины. Кроме того, в МВФ ожидают, что финансирование сыграет стимулирующую роль «для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров» страны.

По прогнозам фонда, ВВП Украины сократится в 2022 году на 35%.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что обратится к МВФ за дополнительной экстренной помощью в сумме около $1,3 млрд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаМВФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры