В МВФ создали счет для прямой помощи доноров Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого счета для оказания донорами прямой финансовой помощи Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте финансовой организации.

ЕС предоставит Украине вооружение на 500 млн евро

Отмечается, что МВФ принял такое решение после запроса нескольких стран из числа членов фонда.

«Управляемый счет предназначен для направления донорских средств в форме грантов и займов на оказание помощи Украине в поддержание баланса платежей и бюджетных нужд, а также содействия в стабилизации экономики», — уточнили в организации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаМВФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры