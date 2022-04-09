В МВФ создали счет для прямой помощи доноров Украине

Отмечается, что МВФ принял такое решение после запроса нескольких стран из числа членов фонда.

«Управляемый счет предназначен для направления донорских средств в форме грантов и займов на оказание помощи Украине в поддержание баланса платежей и бюджетных нужд, а также содействия в стабилизации экономики», — уточнили в организации.

