В МВФ создали счет для прямой помощи доноров Украине
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого счета для оказания донорами прямой финансовой помощи Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте финансовой организации.
Отмечается, что МВФ принял такое решение после запроса нескольких стран из числа членов фонда.
«Управляемый счет предназначен для направления донорских средств в форме грантов и займов на оказание помощи Украине в поддержание баланса платежей и бюджетных нужд, а также содействия в стабилизации экономики», — уточнили в организации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- В МВФ создали счет для прямой помощи доноров Украине
- Минобороны сообщило об иностранных наемниках в Мариуполе
- S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
- В Раде заявили о планах Киева ликвидировать российских военных
- СМИ: В США обеспокоены возможной победой Ле Пен на выборах во Франции
- Клинтон рассказал о предложениях Путину и Ельцину вступить в НАТО
- Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать российского консула из города
- СМИ: Правозащитники не дали Конгрессу США принять закон об изъятии активов россиян
- Мадуро заявил о желании Запада «расчленить» Россию
- Гинцбург: «Спутник V» будет эффективен против варианта омикрон-штамма ХЕ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru