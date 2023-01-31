МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения на рост

Международный валютный фонд значительно повысили ожидания по экономике России — с падения в 2,3% на рост в 0,3%, сообщает «Коммерсант».

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Это лучше, чем ожидание российских властей, которые прогнозируют падение ВВП. В 2024 году МВФ ожидает рост экономики РФ на 2,1%.

До начала спецоперации фонд прогнозировал рост ВВП России на 2,1% в 2023 году, однако после ждал падение на 2,3%, далее — ухудшил до снижения на 3,5%, но осенью 2022 года эксперты МВФ вернулись к показателю в 2,3%.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что отечественная экономика работает в нестандартных условиях, но справляется со всеми вызовами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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