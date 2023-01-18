Путин: инфляция в 2023 году будет в районе 5-7%
Инфляция в России постепенно снижается, однако слишком сильное замедление грозит сбоями в экономике страны, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с работниками «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, в первом квартале 2023 года инфляция ожидается на уровне 5%.
Путин также отметил, что сейчас наметилась тенденция к дальнейшему замедлению показателя.
Он напомнил, что по итогам 2022 года показатель составил меньше 12%.
«Центральный банк исходит из того, что инфляция в 2023 году будет где-то в районе 5-7%», — добавил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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