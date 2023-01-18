Путин: инфляция в 2023 году будет в районе 5-7%

Инфляция в России постепенно снижается, однако слишком сильное замедление грозит сбоями в экономике страны, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с работниками «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в первом квартале 2023 года инфляция ожидается на уровне 5%.

Путин также отметил, что сейчас наметилась тенденция к дальнейшему замедлению показателя.