МВД предложило разрешить без суда блокировать сомнительные переводы денег
МВД предложило дать право следователям и дознавателям во внесудебном порядке на десять дней блокировать сомнительные денежные операции. Об этом сообщил замминистра Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает РБК.
По его словам, Центробанк идею поддерживает, но «есть возражения по дознавателям». Изменения предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс.
Отмечается, что в декабре 2023 года комиссия правительства одобрила инициативу.
Госдума в феврале приняла закон о защите от мошенников, который вводит «период охлаждения» по кредитам. Однако экономист Денис Ракша в беседе с НСН высказал мнение, что закон о «периоде охлаждения» не будет эффективен в борьбе с телефонным мошенничеством, он, вероятно, рассчитан только на то, что человек передумает и сам откажется от кредита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru