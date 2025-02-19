МВД предложило разрешить без суда блокировать сомнительные переводы денег

МВД предложило дать право следователям и дознавателям во внесудебном порядке на десять дней блокировать сомнительные денежные операции. Об этом сообщил замминистра Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает РБК.

По его словам, Центробанк идею поддерживает, но «есть возражения по дознавателям». Изменения предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

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Отмечается, что в декабре 2023 года комиссия правительства одобрила инициативу.

Госдума в феврале приняла закон о защите от мошенников, который вводит «период охлаждения» по кредитам. Однако экономист Денис Ракша в беседе с НСН высказал мнение, что закон о «периоде охлаждения» не будет эффективен в борьбе с телефонным мошенничеством, он, вероятно, рассчитан только на то, что человек передумает и сам откажется от кредита.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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