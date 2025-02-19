МВД предложило разрешить без суда блокировать сомнительные переводы денег

МВД предложило дать право следователям и дознавателям во внесудебном порядке на десять дней блокировать сомнительные денежные операции. Об этом сообщил замминистра Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает РБК.

По его словам, Центробанк идею поддерживает, но «есть возражения по дознавателям». Изменения предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс.