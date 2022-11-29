Мурашко: Цены на лекарства изменились за год на 2,3 процента

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты за год изменились в России на 2,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Производители заявили о необходимости увеличить цены на лекарства

«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», — сказал министр. Согласно прогнозу Центробанка России, годовая инфляция в текущем году составит 12-13%.

Ранее Мурашко заявил, что регулирование цен на медицинские изделия может привести к дефициту.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗдоровьеЛекарстваМинздрав
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