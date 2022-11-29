Мурашко: Цены на лекарства изменились за год на 2,3 процента
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты за год изменились в России на 2,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», — сказал министр. Согласно прогнозу Центробанка России, годовая инфляция в текущем году составит 12-13%.
Ранее Мурашко заявил, что регулирование цен на медицинские изделия может привести к дефициту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- КНР упростила выдачу виз
- Торговые сети вернули скидки и промоакции на товары
- Мурашко: Цены на лекарства изменились за год на 2,3 процента
- Назван простой способ накопить деньги
- На Украине пообещал захватить Крым через полгода
- Стали известны подробности ДТП в Москве, где автоледи сбила мать с детьми
- Белый дом: Вашингтон и Москва продолжают переговоры по обмену заключенными
- Президент Германии заявил, что призывы к прекращению огня несерьезны
- СМИ: в ЕС опять не договорились о потолке цен на нефть из-за Польши
- В ООН раскрыли число погибших украинцев с начала спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru