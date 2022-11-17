Производители заявили о необходимости увеличить цены на лекарства
Виктор Дмитриев заявил, что в противном случае может исчезнуть целый сегмент лекарств, которые больше невыгодно производить.
В России под угрозой исчезновения оказались недорогие лекарства, которые теперь невыгодно производить, заявил председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«В зоне риска у нас сегодня находятся препараты низкого ценового сегмента, которые стоят до 100 рублей. У нас были уже инициативы – увеличение цен минимум на 20%, на уровень инфляции. ФАС на это идти не хочет. И второе – разовая индексация для ряда препаратов. Если мы этого не сделаем, мы этот сегмент потеряем», - объяснил он.
Создать запас лекарств на четыре месяца будет несложно, но это не затрагивает розницу, заявила ранее директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
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