Мурашко: регулирование цен на медицинские изделия может привести к дефициту

«Мы это прорабатывали. Поэтому здесь если подходить, то очень тонко, к определённым видам медицинской продукции, тем более в сегодняшних условиях», — отметил Мурашко.

Ранее Минздрав поручил регионам сформировать иметь запас лекарств минимум на четыре месяца, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

