Мурашко: регулирование цен на медицинские изделия может привести к дефициту

Регулирование цен на медицинские изделия может привести к дефициту. Об этом предупредил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает агентство «Прайм».

Министра здравоохранения в ходе правительственного часа на пленарном заседании Госдумы спросили об отношении к возможности регулирования цен на ряд медицинских изделий по образцу лекарств из перечня жизненно важных и необходимых.

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«Мы это прорабатывали. Поэтому здесь если подходить, то очень тонко, к определённым видам медицинской продукции, тем более в сегодняшних условиях», — отметил Мурашко.

Ранее Минздрав поручил регионам сформировать иметь запас лекарств минимум на четыре месяца, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/MinzdravRu
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