Мухин: Получение услуг по водительским правам вызовет бум потребления
Ряд банковских услуг в России можно будет осуществлять при предъявлении водительского удостоверения. К примеру, при покупке и продаже валюты на сумму, эквивалентную 100 тысячам рублей, переводе средств без открытия счёта. Также по водительскому удостоверению можно будет получить или отправить почтовый перевод на сумму до 15 тысяч рублей.
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН назвал такую меру большим шагом в сторону быстрого потребления.
«Такая мера действительно может стать предметов либерализации отношений между банками и населением. Признание водительского удостоверения в качестве ID, то есть карточки, с помощью которой можно индицировать личность, это большой шаг в сторону быстрого потребления», – сказал он.
Кроме того, политолог Алексей Мухин в эксклюзивном интервью НСН объяснил, кому выгодна жалоба в ЕСПЧ по поводу системы массового распознавания лиц на митингах.
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