Мухин: Получение услуг по водительским правам вызовет бум потребления

«Такая мера действительно может стать предметов либерализации отношений между банками и населением. Признание водительского удостоверения в качестве ID, то есть карточки, с помощью которой можно индицировать личность, это большой шаг в сторону быстрого потребления», – сказал он.

Кроме того, политолог Алексей Мухин в эксклюзивном интервью НСН объяснил, кому выгодна жалоба в ЕСПЧ по поводу системы массового распознавания лиц на митингах.

