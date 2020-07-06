Коллекторы одобрили использование водительских прав вместо паспортов в банках
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН напомнил, что ранее обмен валют проходил без каких-либо документов, подтверждающих личность.
Ряд банковских услуг в России можно будет осуществлять при предъявлении водительского удостоверения, а не паспорта. Подобная инициатива сейчас разрабатывается Центробанком совместно с Минэкономразвития и Росфинмониторингом.
Речь идет о покупке и продаже валюты на сумму, эквивалентную 100 тысячам рублей, переводе средств без открытия счёта. Также по водительскому удостоверению можно будет получить или отправить почтовый перевод на сумму до 15 тысяч рублей.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН, одобряя данную инициативу, напомнил, что ранее обмен валют проходил без каких-либо документов, подтверждающих личность. Безопасность, по его мнению, зависит не вида документа, а от эффективности контроля процесса самой операции.
«Если речь идет о переводе денег, то рисков нет. Для отмывания доходов вряд ли будут подделывать водительское удостоверение, к тому же, перевод денег в любом случае происходит в чей-то адрес, то есть информация о том, кому переводят деньги, есть. И узнать это – не проблема для службы финансового мониторинга. Речь ведь идет об операциях определенного типа и на определенную сумму. И все эти операции не являются значимыми и не дают доступа к средствам самого клиента. Так что говорить о рисках, мне кажется, бессмысленно.
К тому же, и паспорт можно подделать. Если задаться целью, можно подделать все, что угодно, вопрос только в цене. А по поводу обмена валют, давай вспомним, что долгое время валюту меняли вообще без каких-либо документов. А при предъявлении паспорта мы ведь все равно не уверены, чьи данные вводит кассир, как внимательно сверяет с нашей фотографией в документе, мы это не проверяем и не контролируем. Поэтому вопрос не в том, насколько защищен документ, а вопрос в том, насколько эффективен контроль», – сказал он.
Ранее Эльман Мехтиев в интервью НСН выразил уверенность в скором внедрении системы распознавания лиц при платежах.
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