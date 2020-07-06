Коллекторы одобрили использование водительских прав вместо паспортов в банках

«Если речь идет о переводе денег, то рисков нет. Для отмывания доходов вряд ли будут подделывать водительское удостоверение, к тому же, перевод денег в любом случае происходит в чей-то адрес, то есть информация о том, кому переводят деньги, есть. И узнать это – не проблема для службы финансового мониторинга. Речь ведь идет об операциях определенного типа и на определенную сумму. И все эти операции не являются значимыми и не дают доступа к средствам самого клиента. Так что говорить о рисках, мне кажется, бессмысленно.

К тому же, и паспорт можно подделать. Если задаться целью, можно подделать все, что угодно, вопрос только в цене. А по поводу обмена валют, давай вспомним, что долгое время валюту меняли вообще без каких-либо документов. А при предъявлении паспорта мы ведь все равно не уверены, чьи данные вводит кассир, как внимательно сверяет с нашей фотографией в документе, мы это не проверяем и не контролируем. Поэтому вопрос не в том, насколько защищен документ, а вопрос в том, насколько эффективен контроль», – сказал он.

Ранее Эльман Мехтиев в интервью НСН выразил уверенность в скором внедрении системы распознавания лиц при платежах.

