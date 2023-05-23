В Думе предложили клеить устрашающие этикетки на бутылки с алкоголем

Парламентарий заявил, что фракция взяла пример с Ирландии, где ввели данную меру.

На пресс-подход в ГД Нилов принес бутылку с надписью «алкоголь - нам враг». При одобрении инициативы их запустят в массовое производство.

Депутат отметил, что бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагал снять социальную рекламу, где рюмку водки сравнивали бы с ударом боксера по печени.

Ирландия обязала маркировать все бутылки с алкоголем изображениями о рисках для здоровья. Мера вступит в силу с 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

