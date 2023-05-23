В Думе предложили клеить устрашающие этикетки на бутылки с алкоголем
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов анонсировал внесение законопроекта об устрашающих этикетках на бутылках с алкоголем, пишет «МК».
Парламентарий заявил, что фракция взяла пример с Ирландии, где ввели данную меру.
На пресс-подход в ГД Нилов принес бутылку с надписью «алкоголь - нам враг». При одобрении инициативы их запустят в массовое производство.
Депутат отметил, что бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагал снять социальную рекламу, где рюмку водки сравнивали бы с ударом боксера по печени.
Ирландия обязала маркировать все бутылки с алкоголем изображениями о рисках для здоровья. Мера вступит в силу с 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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