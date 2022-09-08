СМИ: Минфин предложил «приватизировать» пенсионные накопления для инвестиций

Министерство финансов РФ предложило дать россиянам, имеющим пенсионные накопления, право инвестировать средства по своему выбору. Об этом пишут «Ведомости».

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По данным источников, соответствующую инициативу представили на совещании с министром финансов Антоном Силуановым и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, отмечает Ura.ru.

Предполагается, что гражданам передадут накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования и замороженные в 2014 году. Это подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пишет RT.

Сейчас россияне могут лишь перевести накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Теперь планируется дать гражданам выбор: оставлять деньги под управлением пенсионного фонда или инвестировать самостоятельно. Причем вложить средства можно будет по четко регламентированным критериям, детали инициативы прорабатываются.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИнвестицииПенсияМинфин РФ
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