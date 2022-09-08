СМИ: Минфин предложил «приватизировать» пенсионные накопления для инвестиций

По данным источников, соответствующую инициативу представили на совещании с министром финансов Антоном Силуановым и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, отмечает Ura.ru.

Предполагается, что гражданам передадут накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования и замороженные в 2014 году. Это подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пишет RT.

Сейчас россияне могут лишь перевести накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Теперь планируется дать гражданам выбор: оставлять деньги под управлением пенсионного фонда или инвестировать самостоятельно. Причем вложить средства можно будет по четко регламентированным критериям, детали инициативы прорабатываются.

