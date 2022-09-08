СМИ: Минфин предложил «приватизировать» пенсионные накопления для инвестиций
Министерство финансов РФ предложило дать россиянам, имеющим пенсионные накопления, право инвестировать средства по своему выбору. Об этом пишут «Ведомости».
По данным источников, соответствующую инициативу представили на совещании с министром финансов Антоном Силуановым и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, отмечает Ura.ru.
Предполагается, что гражданам передадут накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования и замороженные в 2014 году. Это подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пишет RT.
Сейчас россияне могут лишь перевести накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Теперь планируется дать гражданам выбор: оставлять деньги под управлением пенсионного фонда или инвестировать самостоятельно. Причем вложить средства можно будет по четко регламентированным критериям, детали инициативы прорабатываются.
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