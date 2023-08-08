«Мотивируйте банки!»: Тосунян призвал ЦБ сменить тон в обсуждении условий ипотеки

В Центробанке надеются достичь диалога с банковским сообществом в вопросах разработки ипотечного кредитования. В противном случае власти пригрозили методом «регуляторной дубины». В частности, регулятор также планирует договориться с банковским сообществом, чтобы упреждать риски, не вводя регуляторные меры.

«Проблема в унификации. Потому что стандарты могут меняться, но чтобы все следовали этим стандартам. Это вещь не совсем рыночная, потому что и клиенты разные, и оценки рынков у банков разные. Другое дело, что Центробанк имеет право на поворотное стремление, но не путем ультиматумов и шантажа. Это делается более деликатным образом – предлагать, поощрять, стимулировать, но не администрироваться регуляторно», - сказал Тосунян.

Он призвал Центробанк демонстрировать банкам выгодность идеи через мотивацию.

«Компромисс в том, чтобы показывать стимулы. Чтобы у банков была мотивация, и через стимулы показывать выгодность. Если бы я был регулятором, я бы шел таким путем», - резюмировал собеседник НСН.

Накануне Сбербанк повысил базовые ставки по ипотеке на 0,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Минимальная ставка по займам на жилье в новостройках составит 11,4%, на вторичку - 11,7%.

