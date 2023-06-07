Ценам на жилье предрекли снижение после ужесточения требований ЦБ

Стоимость недвижимости в России упадет после ужесточения требований Центрального банка к ипотеке. Об этом в беседе с РИАМО заявила вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

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Она полагает, что цены упадут на 3-5%. Многое зависит от сегмента жилой недвижимости и от того, какая структура сделок была в проекте, уточнила риелтор.

Никитина предупредила, что больше всех пострадают девелоперы, чьи рекламные кампании основаны на предложениях с минимальным первоначальным взносом. Цены будут снижаться плавно, прогнозирует она.

Новые требования Центробанка к ипотеке вступили в силу 1 июня. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, со следующего года размер увеличится до 30%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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