Ценам на жилье предрекли снижение после ужесточения требований ЦБ
Стоимость недвижимости в России упадет после ужесточения требований Центрального банка к ипотеке. Об этом в беседе с РИАМО заявила вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.
Она полагает, что цены упадут на 3-5%. Многое зависит от сегмента жилой недвижимости и от того, какая структура сделок была в проекте, уточнила риелтор.
Никитина предупредила, что больше всех пострадают девелоперы, чьи рекламные кампании основаны на предложениях с минимальным первоначальным взносом. Цены будут снижаться плавно, прогнозирует она.
Новые требования Центробанка к ипотеке вступили в силу 1 июня. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, со следующего года размер увеличится до 30%, передает «Радиоточка НСН».
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