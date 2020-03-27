России напророчили новый экономический кризис
С учетом падения цен на нефть, эпидемии коронавируса и снижения деловой активности Россию ждет новый экономический кризис.
Как сообщает РБК со ссылкой на экономистов, рецессии в 2020 году России уже не избежать. Падение ВВП в этом году будет варьироваться в пределах 0,8-3 процентов ВВП, при этом объявленная президентом РФ нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплаты только усугубит ситуацию.
Так главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил, что в эти дни экономика страны будет терять 270-320 миллиардов ежедневно, а совокупные потери составят 1,3-1,6 триллиона рублей.
Ранее Минэкономразвития представило прогноз, согласно которому экономика РФ в 2020 году вырастет на 1,9%. Однако ведомство уже пересматривает собственную оценку, новый прогноз должны представить к 9 апреля.
В свою очередь генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо предупредил, что ситуация с распространением коронавируса нанесет больше вреда, чем экономический кризис 2008 года, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Мишустин требует принять по России жёсткие меры против коронавируса, как в Москве
- В Коммунарке подтвердили коронавирус у Льва Лещенко
- В ВШЭ предрекли быстрое восстановление рынка труда после кризиса
- Число жертв COVID-19 в мире перевалило за 21 тысячу
- В Минздраве предположили снижение активности коронавируса к маю