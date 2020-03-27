России напророчили новый экономический кризис

Так главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил, что в эти дни экономика страны будет терять 270-320 миллиардов ежедневно, а совокупные потери составят 1,3-1,6 триллиона рублей.



Ранее Минэкономразвития представило прогноз, согласно которому экономика РФ в 2020 году вырастет на 1,9%. Однако ведомство уже пересматривает собственную оценку, новый прогноз должны представить к 9 апреля.



В свою очередь генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо предупредил, что ситуация с распространением коронавируса нанесет больше вреда, чем экономический кризис 2008 года, сообщает RT.

