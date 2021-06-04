Москва заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестклимата

Москва оказалась на первом месте национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Результаты оглашены в рамках Петербургского международного экономического форума. Вслед за столицей в рейтинге на втором и третьем местах расположились Татарстан и Тюменская область. В первую пятёрку включены также Тульская область и Башкирия.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в трудный пандемийный год столице удалось выдержать необходимый уровень поддержки бизнеса и инвестиционного климата – в отличие от многих других мегаполисов мира.

«Как мы видим в большинстве крупных стран, крупных городов - это оказалось практически невозможным. Особенно малый и средний бизнес испытывали этот колоссальный шок. В нашей стране это было тоже очень сложно. Но, тем не менее, не так сложно как в других мировых городах и странах», - отметил градоначальник.