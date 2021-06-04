Москва заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестклимата
Москва оказалась на первом месте национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Результаты оглашены в рамках Петербургского международного экономического форума. Вслед за столицей в рейтинге на втором и третьем местах расположились Татарстан и Тюменская область. В первую пятёрку включены также Тульская область и Башкирия.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в трудный пандемийный год столице удалось выдержать необходимый уровень поддержки бизнеса и инвестиционного климата – в отличие от многих других мегаполисов мира.
«Как мы видим в большинстве крупных стран, крупных городов - это оказалось практически невозможным. Особенно малый и средний бизнес испытывали этот колоссальный шок. В нашей стране это было тоже очень сложно. Но, тем не менее, не так сложно как в других мировых городах и странах», - отметил градоначальник.
При этом, по словам Собянина, основой поддержки предпринимательства в Москве стали решения президента РФ Владимира Путина. По оценке мэра, программа была «беспрецедентной».
«Городские программы, пять пакетов, которые мы реализовали, были дополнительными мерами поддержки. Они связаны с отсрочкой арендных, имущественных платежей, это также льготные кредиты. И, конечно, постоянная коммуникация с бизнесом», - уточнил мэр.
По его словам, спустя несколько месяцев с начала пандемии удалось раскрыть возможности работы всех отраслей в столице: строительства, промышленности, торговли и услуг. Несмотря на непростую ситуацию по коронавирусу и нагрузку на систему здравоохранения, Москва выдерживает давление и обеспечивает своё экономическое развитие, подчеркнул Собянин.
Мэр также напомнил, что, несмотря на пандемию, столица не стала прерывать реализацию городских программ развития. Причём, в данном случае, речь идёт о совместной работе властей Москвы и предпринимательского сообщества, отметил градоначальник.
Сергей Собянин выразил «огромную благодарность» бизнесу, который в трудных условиях сумел не только выстоять, но и совершить поступательный шаг вперед. По его данным, значительное число компаний и предприятий не упали по экономическим показателям, а, напротив, показали рост.
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