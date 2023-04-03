Московское предприятие увеличит производство роботизированных систем
Московская компания по созданию роботизированных систем для промышленности смогла приобрести высокотехнологичное оборудование и нарастить производственные мощности на 15%. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Уточняется, что заем от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства получила компания «Интеллектуальные робот системы». Производители смогли закупить три современных станка - для лазерной резки, а также листогибочные станки с самыми современными опциями и технологиями.
«Это позволит расширить выпуск роботизированных систем для промышленности. Благодаря появлению новых технологических возможностей производственная мощность предприятия будет увеличена на 15 процентов», – рассказал Владислав Овчинский.
Благодаря этому снизится зависимость от импорта, вырастет конкурентоспособность продукции, появятся новые рабочие места, считает директор компании Антон Бычковский.
Сумма финансовой поддержки составила 100 миллионов рублей по льготной ставке 5,5 процента годовых. Заем выдан на пять лет в рамках продукта «Экспорт», чтобы предприятия могли закупать сырье, материалы и комплектующие для выпуска продукции на экспорт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru