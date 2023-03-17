Конструкторы разработали робота-амфибию на территории ОЭЗ «Технополис Москва»

Московская организация «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» наладила на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» производство многофункционального робота-амфибии. Его можно использовать для разведки и устранения последствий аварий на затопленных объектах, шахтах и атомных станциях. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в ассортименте завода представлено свыше 20 модификаций роботов различного назначения и класса, которые могут удаленно функционировать с помощью человека в опасных условиях.

Отмечается, что управляемый оператором робот-амфибия может работать как на суше, так и под водой. Управление им происходит через пульт, а благодаря видеосистеме можно следить за выполнением работ. Данная разработка не имеет аналогов в мире.

Робот-амфибия успешно проявил себя в условиях повышенного уровня радиации и в соленой воде. Изобретение может работать на глубине до 4 метров, а также переносить до 25 кг груза под водой. На суше он может применяться при устранении последствий землетрясения, а также при взрывотехнических, аварийно-спасательных и разведывательных работах.

В состав комплекса входит четырехгусеничное шасси, снабженное манипулятором, постом дистанционного управления и различными видами оборудования. При его создании в качестве прототипа использовался сухопутный мобильный робототехнический комплекс, созданный тем же предприятием в 2018 году. Улучшение уже имеющейся конструкции сделало возможным решение новых сложных задач.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» работает на данной площадке с 2013 года и занимается выпуском систем специального назначения и многофункциональных робототехнических комплексов. Разработки компании активно используются в атомной промышленности, а также сотрудниками органов безопасности и МЧС.

Заместитель гендиректора компании Илья Лаверычев отметил, что перед конструкторско-технологическим бюро была поставлена задача создать робота с манипулятором, который может выполнять визуальную разведку как в воде, так и на суше, опускаться по разрушенным лестницам на 3,5 метра, а также расчищать проходы, преодолевать завалы и перемещать груз весом до 20 кг. Разработка соответствует всем указанным требованиям, подчеркнул он.

