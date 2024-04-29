Московские предприятия увеличили производство продуктов для пикника
Производство продуктов питания в Москве заметно выросло в начале 2024 года: столичные заводы разрабатывают новые высокотехнологичные изделия, используя в работе наукоемкие технологии, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Только за первые два месяца 2024 года производство продуктов питания выросло в Москве на 136%, в частности, мяса и мясной продукции – в 5,5 раз, хлебобулочных и кондитерских изделий – на 17,1%», - отметил он.
Производители учитывают и фактор сезонности. Например, к майским праздникам увеличилось производство мяса, соусов, грилей и одноразовой посуды.
В частности, московская компания «Элитгрупп инвест» в прошлом году начала выпускать свиные шашлыки, а в этом году дополнила свой ассортимент куриными. Компания наращивает производство благодаря поддержке города, предоставившего предприятию землю без торгов за один рубль. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будет возведена вторая очередь завода в Ново-Переделкине.
Производитель грилей и печей для приготовления блюд Grillvett итогам первого квартала 2024 года нарастил производство на 45%, выпуская, в том числе, компактный мобильный угольный гриль для отдыха на природе. А столичная компания «Профит Хаус» к майским праздникам изготовила более 100 тысяч комплектов многоразовых наборов посуды для отдыха на природе: эта посуда сделана из перерабатываемого пластика, её можно мыть в посудомоечной машине.
Власти Москвы реализуют комплекс мер для повышения инвестиционной привлекательности столицы среди отечественных промышленников. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами городской поддержки, в том числе целевыми займами и субсидиями.
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