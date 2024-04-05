В Москве выросло производство продуктов для здорового питания

В столице с каждым годом растёт производство продуктов питания. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что по итогам 2023 года выпуск отраслевых фабрик увеличился на 38,6%.

Одной из причин этого Овчинский назвал рост спроса на товары для правильного питания.

«Предприятиям сейчас доступен широкий пул инструментов поддержки, позволяющий значительно экономить и вкладывать средства в собственное развитие. В итоге растет выпуск как привычных товарных групп, например, мяса, колбасы, кондитерских изделий, муки, так и продуктов, которые соответствуют принципам здорового питания. Так, почти в 7,6 раза по итогам прошлого года увеличилось производство зерновых продуктов для завтрака», – подчеркнул глава департамента.

Всего в Москве в пищевой промышленности трудятся свыше 60 тысяч человек на более чем на 290 предприятиях.

Глава компании по изготовлению батончиков и готовых завтраков GRANOLA.LAB Елена Наумова рассказала, что благодаря участию в выставке в Саудовской Аравии при поддержке экспортного центра «Моспром», продукция её предприятия заинтересовала местных дистрибьюторов и торговые сети.

«Уже в этом году рассчитываем наладить поставки», – добавила Наумова.

В свою очередь, столичный производитель полезных хлебобулочных изделий «Другой хлеб» в 2023 году увеличил объем производства почти вдвое, выпустив свыше 238 тысяч изделий. В ассортименте предприятия – безглютеновый хлеб, смеси для выпечки, а также готовое тесто.

В Москве созданы комфортные условия для деятельности предпринимателей. Представители столичного бизнес-сообщества могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города.

