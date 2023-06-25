«Московская техническая школа» разработала восемь курсов по робототехнике и сенсорике
«Московская техническая школа» (МШТ) при содействии Российского технологического университета МИРЭА разработала восемь новых курсов по направлению «Роботехника и сенсорика». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что роботизированное производство стало обычным явлением в современном мире, и многие предприятия внедрили в свою работу эти системы. На сегодняшний день по этому направлению «Робототехника и сенсорика» доступно 14 программ.
Задача курсов - подготовить профильных специалистов в области разработки автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управления ими. Кроме того, они сформируют рынок роботехники и сенсорики, а также решат проблемы дефицита квалифицированных кадров для промышленного сектора экономики.
Доктор технических наук, профессор РТУ МИРЭА Алексей Романов в свою очередь заявил, что университет предоставляет все необходимое, чтобы познакомить сотрудников предприятий с современными требованиями и сформировать у них «востребованные компетенции».
Среди новых программ - курс, посвященный техническому зрению для промышленных роботов; взаимодействию роботов с подвижным конвейером; курс по диагностике и сервисному обслуживанию систем управления с применением специализированного программного обеспечения; две части базового курса по программированию роботов; две части курса «Распределенная система управления технологическими процессами»; две части курса «Распределенная система управления технологическими процессами», а также курс, посвященный основам работы в специализированном ПО для программирования промышленных контроллеров.
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