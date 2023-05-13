Собянин рассказал, как виртуальная реальность помогает московским учащимся осваивать новые знания

По его словам, более ста стартапов и компаний являются участниками проектов Агентства инноваций Москвы. Градоначальник назвал интересным проект конструктора для создания роботов по специально разработанной методике «Робоход». Уточняется, что на сегодняшний день этот проект представлен в Московском продюсерском центре для занятий робототехникой. Проект «Аватар» помогает учащимся усваивать навыки. В настоящий момент проект тестируется в галерее «Ходынка». Проектом для обучения медспециалистов выступает XR-Clinic. Благодаря виртуальной среде моделируются ситуации для отработки профессиональных навыков без риска для пациентов.

Глава столицы также рассказал о VR Concept, являющимся платформой виртуальной реальности для проведения интерактивных уроков. Эта платформа проходит тестовые испытания в реабилитационно-образовательном центре №76 департамента труда и соцзащиты населения столицы. Система управления микроклиматом «ТИОН» используется в столичной школе «Интеллектуал». Такая система способна поддерживать баланс кислорода и углекислого газа, комфортный температурный режим, а также препятствовать попаданию всех видов аллергенов и вирусов в помещение.

