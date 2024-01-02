Московская компания заместила 26 химических компонентов для микроэлектроники
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» завод «Микрон» заместил 26 материалов для производства микроэлектроники, которые ранее приобретались у зарубежных производителей, рассказал министр правительства Москвв, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«За девять месяцев 2023 года выручка кластера микроэлектроники ОЭЗ столицы составила почти 27,5 миллиарда рублей, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода 2022-го. Одним из ключевых направлений стратегии развития радиоэлектронной промышленности является производство устройств и систем на основе отечественной компонентной базы», - отметил Овчинский.
По его словам, помимо 26 импортозамещенных материалов еще 28 находятся в разработке, что обеспечит предприятию независимость от зарубежных поставщиков. Завод «Микрон» производит чипы, использующиеся в банковских картах «Мир», водительских удостоверениях, загранпаспортах, транспортной карте «Тройка», а также школьной карте «Москвенок».
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что в третьем квартале 2023 года компания получила аттестат для применения в серийном производстве суспензию отечественного производства для химико-механической полировки полупроводниковой пластины.
Генеральный директор завода Гульнара Хасьянова в свою очередь отметила, что в технических процессах «Микрона» применяются сверхчистые химические материалы, реактивы, газы и смеси, в том числе 5пятьтипов суспензии для химико-механической полировки. Так, завод готов полностью перейти на использование отечественных материалов в своем производстве до конца 2025 года, заверила Хасьянова.
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