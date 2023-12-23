Ефимов: В 2023 году выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза

За девять месяцев 2023 года выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза и составила 77 миллиардов рублей. Годом ранее в тот же период удалось заработать 31 миллиард рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего за время деятельности резидентов ОЭЗ объем выручки составил 277 миллиардов рублей.

«Среди лидеров – отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 миллиарда рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022-го. Электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок», – рассказал он.

По данным Ефимова, производство электронных и оптических изделий в столице выросло на 25% за первое полугодие 2023 года.

Министр правительства Москвы Владислав Овчинский акцентировал внимание на результатах работы отрасли информационно-коммуникационных технологий. По итогам девяти месяцев выручка компаний сектора составила 14,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом рост составил более чем три раза.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что традиционно высокие показатели по выручке показала и отрасль медицинских технологий. За год они реализовали продукции на 27,6 миллиарда рублей - это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

