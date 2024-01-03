Московская компания выпустила для уборки более 150 тысяч изделий
Московская компания по изготовлению уборочного инвентаря в 2023 году выпустила более 150 тысяч изделий. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.
Легкую промышленность в Москве представляют более 250 предприятий, в которых работают около четырех тысяч человек. Ежегодно компании наращивают объемы производства.
Продукция компании востребована. С октября 2022 года предприятие изготавливает салфетки и тряпки для уборки, а также плоские насадки для швабр. Помимо этого налажено производство пластиковых ведер, тележек для уборки, щеток и многого другого.
«Например, предприятие «Диагональ-Текстильторг» в 2023 году выпустило более 150 тысяч изделий. За этот период компания отгрузила товаров более чем на четыре миллиона рублей», – рассказала Дарья Степанова.
С нового года компания начнет выпуск веревочных насадок для швабр, которые используют для влажной уборки. Качество изделий отслеживают на каждом этапе производства, начиная с закупки сырья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru