Бренд «Canoe» ежегодно выпускает более миллиона трикотажных изделий

Московское предприятие «Canoe», которое работает на рынке в сфере легкой промышленности с 1996 года, за 27 лет выпустило более 20 миллионов трикотажных изделий. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На сегодняшний день в столице функционируют более 250 предприятий в этой области. Компанию «Canoe» представляет ассортимент более чем 2,5 тысячи артикулов.

В производстве используется премиальное натуральное сырье: шелк, кашемир, шерсть, мохер, альпаку, ангорку и так далее. Предприятие работает по технологии путем вдувания под высоким давлением тонкой шерсти или пуха в искусственно созданную сетчатую трубку из полиэфира. Компания также изготавливает головные уборы с водоотталкивающим эффектом по технологии Teflon.

Генеральный директор предприятия Валерий Туниянц отметил, что бренд использует в своих коллекциях около ста видов высококачественных пряж. Продукцию «Canoe» сегодня носят более 20 миллионов человек.

Компания популярна не только в России, но и за рубежом – она экспортирует свою продукцию в 32 страны.

