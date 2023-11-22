Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год

Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Депутаты Мосгордумы начали заседание по рассмотрению бюджета Москвы

Принятый закон обеспечит выполнение всех социальных обязательств, заявила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова. По ее словам, новый бюджет позволит поддерживать высокие темпы развития городской инфраструктуры и финансирование проектов по достижению технологического суверенитета.

В 2024 году доходы бюджета составят 4,3 триллиона рублей, в 2025-м - около 4,6 триллиона, в 2026-м - 4,9 триллиона.

На социальную поддержку москвичей направят почти 600 миллиардов рублей. С 1 января проиндексируют выплаты семьям с детьми, горожанам старшего поколения и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Сохранятся льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте и другие меры социальной поддержки.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета. Минимальный размер пенсии с доплатой от города увеличится до 24,5 тысячи рублей.

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