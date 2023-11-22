Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год
Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Принятый закон обеспечит выполнение всех социальных обязательств, заявила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова. По ее словам, новый бюджет позволит поддерживать высокие темпы развития городской инфраструктуры и финансирование проектов по достижению технологического суверенитета.
В 2024 году доходы бюджета составят 4,3 триллиона рублей, в 2025-м - около 4,6 триллиона, в 2026-м - 4,9 триллиона.
На социальную поддержку москвичей направят почти 600 миллиардов рублей. С 1 января проиндексируют выплаты семьям с детьми, горожанам старшего поколения и людям с ограниченными возможностями здоровья.
Сохранятся льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте и другие меры социальной поддержки.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета. Минимальный размер пенсии с доплатой от города увеличится до 24,5 тысячи рублей.
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