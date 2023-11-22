Депутаты Мосгордумы начали заседание по рассмотрению бюджета Москвы

Заседание по рассмотрению бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов началось в Мосгордуме.

На заседании планируют рассмотреть шесть вопросов. В частности, депутаты изучат проект постановления «О награждении почетными грамотами Московской городской думы», законопроект о внесении изменений в городской закон о перечне земельных участков улично-дорожной сети, документ о бюджете Московского городского фонда обязательного медстрахования на 2024 год и плановый период 2025-2026-го.

Ранее комиссия столичного парламента по экономической и социальной политике рассмотрела и рекомендовала депутатам принять законопроект о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

