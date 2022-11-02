Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности

В сообщении говорится, что впервые бюджет формировался в условиях беспрецедентного санкционного давления и финансовой блокады, но несмотря на это удалось добиться соответствия документа интересам города и москвичей.

«54% бюджета Москвы в 2023 году пойдет на финансирование социальных программ — здравоохранение, социальная поддержка, образование, физическая культура и спорт, культура. Все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объёме», - отметили в пресс-службе.

Также новый бюджет Москвы предусматривает индексацию на 10% соцвыплат для граждан старшего поколения и семей с детьми с 1 января 2023 года. Минимальная пенсия с городской доплатой увеличится до 23 313 рублей в месяц.

Кроме того, в бюджете учитывается реализация всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов города, которые обеспечивают его стабильное развитие.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что за счёт средств городского бюджета планируется до конца 2025 года построить в столице более 160 различных объектов социального назначения и безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

