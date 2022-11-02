Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности
Московская городская Дума сразу в трёх чтениях приняла бюджет Москвы на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В сообщении говорится, что впервые бюджет формировался в условиях беспрецедентного санкционного давления и финансовой блокады, но несмотря на это удалось добиться соответствия документа интересам города и москвичей.
«54% бюджета Москвы в 2023 году пойдет на финансирование социальных программ — здравоохранение, социальная поддержка, образование, физическая культура и спорт, культура. Все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объёме», - отметили в пресс-службе.
Также новый бюджет Москвы предусматривает индексацию на 10% соцвыплат для граждан старшего поколения и семей с детьми с 1 января 2023 года. Минимальная пенсия с городской доплатой увеличится до 23 313 рублей в месяц.
Кроме того, в бюджете учитывается реализация всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов города, которые обеспечивают его стабильное развитие.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что за счёт средств городского бюджета планируется до конца 2025 года построить в столице более 160 различных объектов социального назначения и безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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