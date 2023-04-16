Мосбиржа выявила рост числа попыток дестабилизировать торги акциями
Московская биржа сообщила о росте количества «нетипичных ситуаций» в ходе торгов ценными бумагами. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента рынка акций площадки Бориса Блохина.
Он уточнил, что с января по февраль 2023 года Мосбиржа зафиксировала восемь попыток повлиять на торги ценными бумагами. За 2022 год выявлено 13 таких случаев.
По словам Блохина, рост происходил на объемах 10-30 миллионов рублей. Некоторые неликвидные бумаги попадали в топ по объему торгов.
Американская биржа NASDAQ ранее объявила о делистинге ценных бумаг российских компаний Ozon, HeadHunter, Qiwi и Cian. Решение площадки не несет угрозу самим компаниям, но акционерам стоит побеспокоиться, заявил «Радиоточке НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
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