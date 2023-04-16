Мосбиржа выявила рост числа попыток дестабилизировать торги акциями

Он уточнил, что с января по февраль 2023 года Мосбиржа зафиксировала восемь попыток повлиять на торги ценными бумагами. За 2022 год выявлено 13 таких случаев.

По словам Блохина, рост происходил на объемах 10-30 миллионов рублей. Некоторые неликвидные бумаги попадали в топ по объему торгов.

Американская биржа NASDAQ ранее объявила о делистинге ценных бумаг российских компаний Ozon, HeadHunter, Qiwi и Cian. Решение площадки не несет угрозу самим компаниям, но акционерам стоит побеспокоиться, заявил «Радиоточке НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

