Роскомнадзор заблокировал 12,6 тысячи материалов с рекламой VPN
Роскомнадзор в первом квартале года заблокировал либо удалил 12,6 тысячи материалов, которые популяризируют VPN-сервисы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Как отметили в федеральной службе, материалы были удалены или заблокированы в соответствии с решениями уполномоченных органов, судов, в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей. В 2024 году специалисты ограничили доступ к 6,9 тысячи материалов о VPN-сервисах.
Кроме того, в Роскомнадзоре рассказали, что за март заблокировали или удалили 8,7 тысячи материалов о способах и методах обхода ограничения доступа к противоправному контенту (в марте прошлого года - 560 материалов).
В России с 1 марта прошлого года запрещено распространять в Сети информацию о возможностях обхода блокировок доступа к запрещенным материалам.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что по его требованию из мессенджера Telegram удалили свыше 373 тысяч публикаций и каналов, пишет Ura.ru.
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