Роскомнадзор заблокировал 12,6 тысячи материалов с рекламой VPN

Роскомнадзор в первом квартале года заблокировал либо удалил 12,6 тысячи материалов, которые популяризируют VPN-сервисы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как отметили в федеральной службе, материалы были удалены или заблокированы в соответствии с решениями уполномоченных органов, судов, в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей. В 2024 году специалисты ограничили доступ к 6,9 тысячи материалов о VPN-сервисах.

Кроме того, в Роскомнадзоре рассказали, что за март заблокировали или удалили 8,7 тысячи материалов о способах и методах обхода ограничения доступа к противоправному контенту (в марте прошлого года - 560 материалов).

В России с 1 марта прошлого года запрещено распространять в Сети информацию о возможностях обхода блокировок доступа к запрещенным материалам.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что по его требованию из мессенджера Telegram удалили свыше 373 тысяч публикаций и каналов, пишет Ura.ru.

