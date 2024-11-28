«Мосбиржа» планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

«Мосбиржа» планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале 2025 года, сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева, передает «Интерфакс».

По ее словам, точной даты возобновления торгов пока нет, при этом биржа ориентируется на запросы участников торгов и клиентов. Сейчас торги на срочном рынке проводятся с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

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В феврале 2022 года утренние торги на срочном рынке с 7 утра были приостановлены.

Московская биржа с 13 июня не проводит торги долларом и евро в связи с включением в санкционный список США. Минфин Соединенных Штатов 12 июня включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

В Банке России заявили, что сделки с евро и долларом после введения санкций продолжат проходить на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и других валютах будут проходить в штатном режиме, подчеркнул регулятор.

Обычные люди не почувствуют никаких ограничений из-за прекращения торгов с долларом и евро на Мосбирже, заявил кандидат экономических наук, преподаватель ВВГУ Андрей Корень, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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