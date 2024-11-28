«Мосбиржа» планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

В феврале 2022 года утренние торги на срочном рынке с 7 утра были приостановлены.

Московская биржа с 13 июня не проводит торги долларом и евро в связи с включением в санкционный список США. Минфин Соединенных Штатов 12 июня включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

В Банке России заявили, что сделки с евро и долларом после введения санкций продолжат проходить на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и других валютах будут проходить в штатном режиме, подчеркнул регулятор.

Обычные люди не почувствуют никаких ограничений из-за прекращения торгов с долларом и евро на Мосбирже, заявил кандидат экономических наук, преподаватель ВВГУ Андрей Корень, передает «Радиоточка НСН».

