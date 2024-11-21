Российский фондовый рынок обрушился до минимума с начала ноября

Российский фондовый рынок продолжает падение. Так, индекс Мосбиржи обрушился до 2565 пунктов 21 ноября. Это минимальный показатель с начала ноября, свидетельствуют данные площадки.

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Обрушился и индекс РТС. Он составил 806,17 пункта, что является минимальным значением с марта 2022 года. А вот курс юаня достиг максимальной отметки с октября 2023 года — 13,92 рубля.

С 18 октября продолжается падение и индекса российских государственных облигаций RGBI. Сейчас он составляет 98,7 пункта.

Ранее аналитик фондового рынка Анна Попцова заявила, что российский валютный рынок находится в сложной и нестабильной ситуации, а курс рубля остается под давлением. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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