Российский фондовый рынок обрушился до минимума с начала ноября

Обрушился и индекс РТС. Он составил 806,17 пункта, что является минимальным значением с марта 2022 года. А вот курс юаня достиг максимальной отметки с октября 2023 года — 13,92 рубля.

С 18 октября продолжается падение и индекса российских государственных облигаций RGBI. Сейчас он составляет 98,7 пункта.

Ранее аналитик фондового рынка Анна Попцова заявила, что российский валютный рынок находится в сложной и нестабильной ситуации, а курс рубля остается под давлением. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

