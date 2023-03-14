Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз по американским банкам. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Аналитики понизили прогноз со стабильного на негативный. Из-за «стремительного ухудшения операционной среды» эксперты усомнились в благоприятных перспективах финансового сектора США.

Банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. Вслед за ним проблемы возникли еще у двух финансовых организаций - Silvergate Bank и Signature Bank (SNY).

Крах американских банков не приведет к повторению кризиса 2008 года, заявил в беседе с НСН. заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян. Он призвал не драматизировать ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрогнозБанкСША
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