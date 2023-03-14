СМИ: Пенсионные фонды потеряли миллионы долларов из-за банкротства SVB

Пенсионные фонды в Соединенных Штатах и других государствах потеряли миллионы долларов из-за инвестиций в обанкротившиеся банки Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Об этом сообщил Newsweek.

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Отмечается, что после закрытия Silicon Valley Bank пять пенсионных фондов в США и два фонда за границей заявили, что у них были инвестиции в акции этого банка. Так, пенсионный фонд госслужащих Калифорнии инвестировал порядка 67 миллионов долларов в SVB и 11 миллионов долларов в Signature Bank.

Ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН отмечал, что американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги. По его словам, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет.

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ФОТО: РИА Новости
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