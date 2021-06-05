Moody’s предупреждает о риске отключения России от платежных систем
Международное рейтинговое агентство Moody’s на фоне антироссийских санкций США заявило о риске отключения России от платежных систем.
Подобный шаг со стороны Запада помешает модернизации и диверсификации российской экономики мнению аналитиков агентства, ограничения доступа к технологическим ноу-хау.
«Хотя Moody’s считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа Москвы к международным платежным системам усиливает неопределенность», - цитирует отчет агентства РИА Новости.
По мнению экспертов, санкционная политика США «останется характерной чертой кредитного профиля России». Она будет отражаться на финансовой гибкости страны, сдерживать экономический рост, а также мешать расширению инвестиций и в целом влиять на бюджетную политику правительства.
Несмотря на такое заключение, Moody’s определило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне Baa3 со стабильным прогнозом. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, это свидетельствует об успешном преодолении Россией последствий пандемии.
В апреле Европарламент обнародовал проект резолюции с предложением отключить Россию от SWIFT. Документ стал реакцией Брюсселя на наращивание российского военного присутствия у границ Украины, а также на несоблюдение прав осужденного оппозиционера Алексея Навального и обнаружение «атак на Чехию».
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что ранее отключение SWIFT уже было опробовано на Иране.
«Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Как только он эти ограничения, не дай Бог, введёт – а он один раз такое, если я не ошибаюсь, попробовал в отношении Ирана – то это, фактически, самокастрация. Извините за этот грубый термин. Но я его по отношению к такого рода действиям в последний месяц вынужден употреблять», - констатировал Тосунян.
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