Молоко подорожало на 12% с начала года

Цены на молоко с начала года в России выросли на 12%, сообщили в «Руспродсоюзе».

Экспорт мяса и субпродуктов птицы из РФ за девять месяцев вырос на 11%

Речь идет как о стерилизованном, так и о пастеризованном молоке.

По словам зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, средняя цены пастеризованного молока в рознице составляет 82,3 рубля за килограмм, а стерилизованного - 104,4 рубля за килограмм.

Глава Совета Молочного союза России Людмила Маницкая объяснила рост цен на молоко возросшим спросом на этот продукт. По ее словам, самообеспеченность России молоком сейчас составляет порядка 86%.

Ранее стало известно, что цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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