Молоко подорожало на 12% с начала года
Цены на молоко с начала года в России выросли на 12%, сообщили в «Руспродсоюзе».
Речь идет как о стерилизованном, так и о пастеризованном молоке.
По словам зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, средняя цены пастеризованного молока в рознице составляет 82,3 рубля за килограмм, а стерилизованного - 104,4 рубля за килограмм.
Глава Совета Молочного союза России Людмила Маницкая объяснила рост цен на молоко возросшим спросом на этот продукт. По ее словам, самообеспеченность России молоком сейчас составляет порядка 86%.
Ранее стало известно, что цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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