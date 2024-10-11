Экспорт мяса и субпродуктов птицы из РФ за девять месяцев вырос на 11%

Экспорт мяса и субпродуктов птицы из РФ по итогам января – сентября текущего года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 264,157 тысячи тонн. Об этом сообщается в презентации замначальника Управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Глеба Голубева.

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Согласно данным, экспорт говяжьих субпродуктов и говядины за этот период увеличился на 22%, до 31,674 тысячи тонн. Экспорт молочной продукции вырос на 14%, до 132,268 тысячи тонн, свиных субпродуктов и свинины – на 24%, до 189,166 тысячи тонн.

По словам Голубева, на сегодняшний день доступ российской продукции животноводства имеется в более 105 стран мира.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по некоторым направлениям стала лидером среди экспортеров. По его словам, в первую очередь это заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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